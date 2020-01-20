Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı köpek tedavi edildi

20.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:20

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6 gün önce jandarma ekiplerince bulunan yaralı köpek, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesinde ameliyat edildi.



Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Ocak tarihinde Sakçagözü Mahallesi'nde devriye görevi yaptıkları sırada park içerisinde gördükleri yaralı köpeği, Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneğine (CAHİDE) götürerek tedavi altına alınmasını sağlamıştı.

CAHİDE Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin tedavisinin devam ettiği Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veterinerlik Cerrahisi Ana Bilim Dalı'nda, Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ başkanlığında, yaralı hayvanın zorlu bir operasyon geçirdiğini söyledi.

Hayvanın çekilen röntgeninde saçmayla vurulduğunun tespit edildiğini, bacaklarında kırıklar oluştuğunu ve kemiklerinin dışarı çıkmış olduğunu anlatan Güneş, ameliyatta köpeğin ayağına plak ve pin takıldığını ve tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

Güneş, yaralı hayvana sahip çıkan Jandarmaya ve başarılı operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Altuğ ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA