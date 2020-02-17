Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı doğan koruma altına alındı
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Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı doğan koruma altına alındı

Artvin'in Arhavi ilçesinde, jandarma ekiplerince yol kenarında bulunan yaralı doğan, tedavi altına alındı.

17.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:50
Jandarma ekiplerinin bulduğu yaralı doğan koruma altına alındı

'in ilçesinde, ekiplerince yol kenarında bulunan yaralı doğan, tedavi altına alındı.


Alınan bilgiye göre, köyünde önleyici kolluk devriyesi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araçla seyir halindeyken yol kenarında yırtıcı kuş gördü.

Kuşun yanına giden jandarma görevlileri, yaralı olduğunu farkettikleri kuşu, Arhavi Doğa Koruma ve Mili Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Doğan olduğu belirlenen kuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA
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