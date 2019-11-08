Jandarma ekiplerini şaşırtan kumar makinesi

08.11.2019 15:21 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:26

Kırşehir'in Kaman ilçesindeki bir köyde, içerisine "slot" tabir edilen kumar makinesi yerleştirilmiş vaziyette şarjmatik cihazı bulundu.



Kırşehir ve Kaman Jandarma Komutanlığı ekipleri Savcılı Büyükoba köyünde yaptıkları incelemede köydeki bir kahvehanede şarjmatik cihazı bulunmasından şüphelendi. Cihazın üst kısmında ekran olduğunu tespit eden ekipler, makine üzerinde teknik değişiklikler yapılmak suretiyle "slot" makinesine dönüştürülerek kumar oynatıldığını belirledi. Köyde yaşanan olayla ilgili O.E., ve F.E., hakkında yasal işlem başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA