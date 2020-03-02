Jandarma ekiplerine "bağımlılık" eğitimi
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Jandarma ekiplerine "bağımlılık" eğitimi

Kilis'te jandarma personeline ütün, alkol, madde ve internet bağımlılığı konusunda eğitim verildi.

02.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 02.03.2020 10:14
Jandarma ekiplerine

'te personeline ütün, alkol, madde ve internet bağımlılığı konusunda eğitim verildi.


Kilis İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli personele 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkilikleri konusunda Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM) görevli uzman Rabia Alioğlu tarafından tütün, alkol, madde ve İnternet bağımlılığı konusunda eğitim ve seminer verildi. Alioğlu, Tütün, alkol, madde ile İnternet bağımlılığına karşı neler yapılacağı, kurtulma yöntemleri konusunda detaylı bir şekilde sunum yaptı. - KİLİS

Kaynak: İHA

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