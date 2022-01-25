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Jandarma ekiplerinden vatandaşa yardım eli

Jandarma ekiplerinden vatandaşa yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Zonguldak Jandarma ekipleri yolda kalan vatandaşlara destek olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Jandarma ekipleri yolda kalan vatandaşlara destek olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İl genelinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrası ekiplerin vatandaşlara yönelik çalışmaları sürüyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İl Merkez, Devrek, Gökçebey, Çaycuma ve Kdz.Ereğli ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan ve ambulans talebinde bulunan vatandaşlar için seferber oldu. Kar nedeniyle evlerinde mahsur kalan hastaların imdadına jandarma ekipleri yetişti. Metrelerce yükseklikteki karda hastaları kurtararak ekip araçlarıyla hastaneye ulaştıran jandarma ekiplerine vatandaşlar teşekkür etti. - ZONGULDAK

Jandarma ekiplerinden vatandaşa yardım eli

Jandarma ekiplerinden vatandaşa yardım eli

Jandarma ekiplerinden vatandaşa yardım eli

Jandarma ekiplerinden vatandaşa yardım eli

Jandarma ekiplerinden vatandaşa yardım eli

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Zonguldak, Jandarma, kar, Yerel, Haber

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