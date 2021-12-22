Jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ORDU (İHA) - Ordu'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu maddeler, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu, Gülyalı ilçesinde bir adreste yapılan operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 gram kubar esrar maddesi, 4 adet sentetik hap ve 28 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

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