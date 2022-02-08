Jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu

Zonguldak'ta 2 şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada 10 gram metamfetamin ve 53 gram sıvı uyuşturucu madde aparatı ele geçirildi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta 2 şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada 10 gram metamfetamin ve 53 gram sıvı uyuşturucu madde aparatı ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Devrek ilçesi Gürbüzler köyü mevkiinde, bir araçta ve içerisinde bulunan 2 şahıs üzerinde yapılan aramada; 10 gram metamfetamin ve 53 gram içerisinde sıvı madde bulunan uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. İfadesi alınan şahıslar serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Metamfetamin, Uyuşturucu, Zonguldak, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title