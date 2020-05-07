Jandarma ekiplerinden "Trafik Haftası" etkinliği

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, jandarma ekiplerince "Trafik Haftası" dolayısıyla hem ilçe esnafı bilgilendirildi hem de billbordlara yazılan yazılarla halka mesajlar verildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, jandarma ekiplerince "Trafik Haftası" dolayısıyla hem ilçe esnafı bilgilendirildi hem de billbordlara yazılan yazılarla halka mesajlar verildi.

Trafik Haftası dolayısıyla ilçedeki elektronik billbordlar ile esnafların reklam tabelaları ve yol kenarlarındaki belediye billbordlarında "evdeyim ama trafik kuralları aklımda", "jandarma trafik timi el ele", "ya aracınızı ya telefonunuzu kullanın", "kafan varsa kask kullanırsın" ve "Trafik Haftanız kutlu olsun" yazıları yer aldı.

İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Aziz Baz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl Trafik Haftası'nı Kovid-19 tedbirleri kapsamında stant açarak kutlayamadıklarını söyledi.

Trafik Haftası'na dikkat çekmek ve vatandaşları bilgilendirmek için ilçe esnaflardan reklam tabelalarına ve billbordlarına yazılar yazmalarını istediklerini dile getiren Baz, "Trafik kazaları nedeniyle ülkemizde çok sayıda insanımız hayatını kaybediyor. Bunun yanında birçok vatandaşımızda yaralanıyor. Ancak bu şekilde bir farkındalık oluşturarak vatandaşlarımızı bilinçlendirmemiz ve trafik kurallarına uymaya davet ediyoruz. Destekleriniz için bütün esnaflarımıza teşekkür ederiz." dedi.

İlçedeki bazı esnaflar da jandarma ekipleri ve Trafik Haftası kutlamalarına destek vermek için reklam tabelaları ve billbordlarına uygun mesajlar yazdı.

Kaynak: AA