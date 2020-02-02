Jandarma ekiplerinden sürücülere "trafik kuralları" uyarısı
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Jandarma ekiplerinden sürücülere "trafik kuralları" uyarısı

Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Van-Hakkari kara yolunda yol kontrolü yaparak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

02.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.02.2020 12:38
Jandarma ekiplerinden sürücülere

İlçe Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Van-Hakkari kara yolunda yol kontrolü yaparak sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

Kış aylarında kar, yağmur yağışı ve buzlanma gibi olumsuz hava koşulları sebebiyle kara yolu ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşın denetimlere ağırlık veren jandarma ekipleri, ayrca uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarının önlenmesi için de çaba gösteriyor.

Durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla sohbet eden ekipler, güvenli yolculuk için kurallara uymalarını ve emniyet kemeri takmalarını istiyor.

Vatandaşlar da kadın astsubayın da görev aldığı Jandarma ekiplerine dua ederek denetimlerden memnun olduklarını dile getiriyor.

Kaynak: AA
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