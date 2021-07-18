Jandarma ekiplerinden sürücülere çay ve şeker ikramı
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Jandarma ekiplerinden sürücülere çay ve şeker ikramı

Jandarma ekiplerinden sürücülere çay ve şeker ikramı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan "Yaşam için kısa bir mola" uygulamasında uzun yolculuk yapan sürücüler dinlendirilerek, çay ve şeker ikramı yapıldı.

Kastamonu'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan "Yaşam için kısa bir mola" uygulamasında uzun yolculuk yapan sürücüler dinlendirilerek, çay ve şeker ikramı yapıldı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone kullanarak il girişlerinde yol kontrolünde bulundu. Karabük-Kastamonu karayolu üzerinde Yeşilova Yol Kontrolü noktasında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yorgun ve uzun yoldan gelen sürücüleri durdurarak onlarla bir süre sohbet etti. Sürücülerin özellikle emniyet kemeri takmaları konusunda tavsiyelerde bulunan ekipler, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yaşam için kısa bir mola" uygulaması kapsamında sürücüleri misafir etti. Uygulamada uzun yolculuklar yapan sürücüler, ekipler tarafından durdurularak araçtan indirildi. Sürücüler ve aileleri uygulamanın yapıldığı bölgedeki gölgelik alanda misafir edilerek, çay ve şeker ikramı yapıldı.

Ekipler, ayrıca sürücülerin Kurban Bayramını kutlayarak broşür dağıttı. Kontrollerin bayram boyunca devam edeceği belirtildi. - KASTAMONU

Jandarma ekiplerinden sürücülere çay ve şeker ikramı
Jandarma ekiplerinden sürücülere çay ve şeker ikramı
Jandarma ekiplerinden sürücülere çay ve şeker ikramı
Jandarma ekiplerinden sürücülere çay ve şeker ikramı
Jandarma ekiplerinden sürücülere çay ve şeker ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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