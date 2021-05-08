Jandarma ekiplerinden seyahat izin belgesi denetimi
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Jandarma ekiplerinden seyahat izin belgesi denetimi

Jandarma ekiplerinden seyahat izin belgesi denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te jandarma trafik timleri il giriş ve çıkışlarında denetimleri arttırılırken, tüm araçlarda yolculuk edenlere seyahat izin belgesi soruldu.

Bilecik'te jandarma trafik timleri il giriş ve çıkışlarında denetimleri arttırılırken, tüm araçlarda yolculuk edenlere seyahat izin belgesi soruldu.

Kabine toplantısı sonrası alınan tam kapanma ile birlikte seyahat yasağı kararı da çıktı. Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar vatandaşların şehirlerarası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyeceği açıklandı. Bu kapsamda Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bozüyük-Bursa karayolunda oluşturulan denetim noktasında şehirlerarası seyahat eden yolcuların kimlik, bilet, HES kod ve seyahat izin belgelerini kontrol etti.

Öte yandan denetimlere Bilecik İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal da katıldı. - BİLECİK

Jandarma ekiplerinden seyahat izin belgesi denetimi
Jandarma ekiplerinden seyahat izin belgesi denetimi
Jandarma ekiplerinden seyahat izin belgesi denetimi
Jandarma ekiplerinden seyahat izin belgesi denetimi
Jandarma ekiplerinden seyahat izin belgesi denetimi
Jandarma ekiplerinden seyahat izin belgesi denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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