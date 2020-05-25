Jandarma ekiplerinden şehit aileleri ve depremzedelere bayram ziyareti
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Jandarma ekiplerinden şehit aileleri ve depremzedelere bayram ziyareti

Malatya'da jandarma ekipleri, şehit aileleri ve depremzedelere bayram ziyaretinde bulundu.

Jandarma ekiplerinden şehit aileleri ve depremzedelere bayram ziyareti
25.05.2020 17:11 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:08

Malatya'da jandarma ekipleri, şehit aileleri ve depremzedelere bayram ziyaretinde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentte yaşayan şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Şehit ailelerinin taleplerini dinleyen ekipler, şehitlerin emaneti olan ailelerinin ve gazilerin her zaman yanında olduklarını, hatıralarını yaşatacaklarını aktardı.

Ekipler, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle evleri ağır hasar gören ve konteynerde kalan kişileri de ziyaret etti.

Depremzedelere şeker ve kolonya ikram eden ekipler, onların taleplerini dinleyerek bayramlaştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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