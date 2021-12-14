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Jandarma ekiplerinden örnek davranış

Jandarma ekiplerinden örnek davranış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı sokak hayvanlarına yem ve su bırakarak örnek davranış sergiledi.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı sokak hayvanlarına yem ve su bırakarak örnek davranış sergiledi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan, Ürgüp İlçesinde, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Personeli ve Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, sahipsiz sokak hayvanlarının sıklıkla bulunduğu alanlara ve araziye köpek maması ve su bırakılarak hayvan dostlarımızın beslenmesine yardımcı oldu.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, hayvanların korunması kapsamındaki faaliyetlerine aralıksız devam edeceğini bildirildi. - NEVŞEHİR

Jandarma ekiplerinden örnek davranış

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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