Jandarma ekiplerinden örnek davranış Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü kişilerin dışarı çıkması yasaklanırken, Bursa'da jandarma ekipleri 65 yaşı ve üstü vatandaşın market ihtiyaçlarını alarak evine götürdü.

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü kişilerin dışarı çıkması yasaklanırken, Bursa'da jandarma ekipleri 65 yaşı ve üstü vatandaşın market ihtiyaçlarını alarak evine götürdü. Dünyada ve Türkiye'de hızla yayılan korona virüsü, en çok 65 yaş üstündeki vatandaşları etkiledi. Bunun için önlem alan yetkililer, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı getirdi. Jandarma ekipleri 65 yaş üstü vatandaşların ikamet adreslerini tespit ederek gıda kolisi yardımında bulundu ve işlerine yardım etti. Yetkililer tarafından evlerinden çıkamayan vatandaşların temel gereksinimleri başta olmak üzere gerekli yardımların yapılmaya devam edileceği kaydedildi. Kentte sokağa çıkma yasağının etkili olurken, 156 ekipleri de yardıma ihtiyacı olan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla yoğun mesai harcadı.

Korona virüs salgınından ve rahatsızlığından dolayı evinden çıkamadığını belirten Mahmut Özdemir gıda yardımı yapılması üzerine mutlu olduğunu belirterek, "Sağ olun. Allah razı olsun. Bana yardım edenlere Allah onlara yardım etsin ve Allah sizi gücünüzden eksik etmesin" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA