Jandarma ekiplerinden okul servislerine denetim - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarma ekiplerinden okul servislerine denetim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Jandarma ekiplerinden okul servislerine denetim

Düzce'de jandarma ekiplerinin öğrenci taşıyan araçlara yönelik yaptığı denetimde, 15 servis aracına 5 bin 600 TL cezai işlem uygulandı.

Düzce'de jandarma ekiplerinin öğrenci taşıyan araçlara yönelik yaptığı denetimde, 15 servis aracına 5 bin 600 TL cezai işlem uygulandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü timlerinin yolcu minibüsleri ve öğrenci servislerine yönelik uygulama ve denetimleri devam ediyor. Bu kapsamda, jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okullarda öğrenci taşıyan servis araçlarına yönelik uygulama yapan ekipler, 68 servisi denetledi. Yapılan denetimlerde, 15 servisin kural ihlali yaptığını belirleyen jandarma ekipleri 5 bin 670 TL cezai işlem uyguladı. Ayrıca şartları yerine getirmeyen 3 servis aracı da trafikten men edildi. - DÜZCE

Jandarma ekiplerinden okul servislerine denetim

Jandarma ekiplerinden okul servislerine denetim

Jandarma ekiplerinden okul servislerine denetim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Türk Lirası, Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title