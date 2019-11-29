Jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik semineri
Haberler » Güncel » Jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik semineri - Haber

Jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik semineri

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından öğrencilere trafikle alakalı seminer verildi.

29.11.2019 17:29 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:34
Jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik semineri

İl Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından öğrencilere trafikle alakalı seminer verildi.


Trafik timleri, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim dönemi kapsamında 64 okulda bin 933 öğrenciye 'Trafik Dedektifleri' projesi kapsamında seminerler verildi. Seminerde, öğrencilerin yolculuk esnasında nasıl güvende olabilecekleri konusunda bilgiler anlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et