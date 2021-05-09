Jandarma ekiplerinden maaş ve sosyal destek teslimatı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, Derecik ilçesi ve Esendere beldesindeki engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemelerini hak sahiplerine evlerinde teslim etti.