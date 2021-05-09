Jandarma ekiplerinden maaş ve sosyal destek teslimatı
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Jandarma ekiplerinden maaş ve sosyal destek teslimatı

Jandarma ekiplerinden maaş ve sosyal destek teslimatı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ (İHA) – Hakkari İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, Derecik ilçesi ve Esendere beldesindeki engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemelerini hak sahiplerine evlerinde teslim etti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, Derecik ilçesi ve Esendere beldesindeki engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemelerini hak sahiplerine evlerinde teslim etti.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında tam kapanma uygulaması dolayısıyla 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını ve sosyal yardımlarını evlerinde teslim etti.

Yaşlı vatandaşlar ise kendilerine sevindiren jandarma ekiplerine teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Jandarma ekiplerinden maaş ve sosyal destek teslimatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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