Jandarma ekiplerinden kadınlara karanfil sürprizi
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Jandarma ekiplerinden kadınlara karanfil sürprizi

08.03.2021 16:46 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:51
Jandarma ekiplerinden kadınlara karanfil sürprizi

Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki kadınlara karanfil verdi.

Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki kadınlara karanfil verdi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığının belirlediği 'Tematik Uygulama' Planı' doğrultusunda şehir içi ve şehirlerarası seyahat eden araçlarda denetimlerde bulundu. Yolcu ve sürücülere kurallarla ilgili hatırlatmalarda bulunan ekipler, asayiş uygulamaları esnasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla araçlardaki kadınlara karanfil hediye etti.

Özellikle kadın jandarma personellerinin bulunduğu kontrol noktasında beklenmedik şekilde hediye karanfillerini alan kadınlar da güzel dilekleriyle bu jeste karşılık verdi. - KIRIKKALE

Jandarma ekiplerinden kadınlara karanfil sürprizi
Jandarma ekiplerinden kadınlara karanfil sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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