Jandarma ekiplerinden kaçarken kazaya karıştı, 3 yaralı
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Jandarma ekiplerinden kaçarken kazaya karıştı, 3 yaralı

26.12.2020 15:38 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:41
Jandarma ekiplerinden kaçarken kazaya karıştı, 3 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında bir otomobil jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayıp ekiplerden kaçarken kazaya karıştı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında bir otomobil jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayıp ekiplerden kaçarken kazaya karıştı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayan T.Ç. idaresindeki 11 AAE 086 plakalı otomobil, Diş Hastanesi kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda park halindeki servis otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Diğer taraftan otomobil sürücüsünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilirken sürücüye yüklü miktarda para cezası uygulandığı kaydedildi. - BİLECİK

Jandarma ekiplerinden kaçarken kazaya karıştı, 3 yaralı
Jandarma ekiplerinden kaçarken kazaya karıştı, 3 yaralı
Jandarma ekiplerinden kaçarken kazaya karıştı, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 15:42:51. #1.15#
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