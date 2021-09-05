Jandarma ekiplerinden kaçak silah operasyonu

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cide ilçesinde bir şahsın evinde çok sayıda kaçak ve ruhsatsız silah ele geçirdi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cide ilçesinde bir şahsın evinde çok sayıda kaçak ve ruhsatsız silah ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cide ilçesi Kovanören köyünde ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen bir şahsın evinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet faturası ibraz edilmeyen kurusıkı tabanca, 8 adet şarjör, 12 adet çeşitli çaplarda fişek, 3 adet tabanca namlusu ve 1 adet muşta ele geçirildi.

Operasyonda jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli şahıs, adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı