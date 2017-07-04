Jandarma Ekiplerinden Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen arama çalışmasında 575 litre kaçak içki ve 49 karton kaçak sigara ele geçirdi.



Gaziantep Valiliğince operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca alınan ihbar üzerine Gaziantep'in İslahiye İlçesi Boğaziçi Mahallesi'nde Ö.S. isimli şahsın ev ve eklentileri ile bakkal dükkanında arama yapılmıştır. Yapılan aramada çeşitli markalarda 753 adet cam ve 51 adet plastik su şişeleri içerisinde toplam 575 litre kaçak içki ile 49 karton kaçak sigara ele geçirilmiştir" denildi. - GAZİANTEP