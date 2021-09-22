Jandarma ekiplerinden kaçak içki operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarma ekiplerinden kaçak içki operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarma ekiplerinden kaçak içki operasyonu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Gölbaşı ilçesinde faaliyet gösteren bir tekel bayide çok sayıda kaçak içki ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Gölbaşı ilçesinde faaliyet gösteren bir tekel bayide çok sayıda kaçak içki ele geçirdi.

Jandarma ekipleri yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucunda ilçe merkezinde faaliyet gösteren A.F'ye ait olduğu öğrenilen tekel bayisine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan incelemelerde 23 adet 1 litrelik kaçak içki bulundu. Ele geçirilen kaçak içki muhafaza altına alınırken olayla ilgili olarak A.F., isimli şahıs gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömmüştü! Kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı

Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömmüştü! Kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı

 40 yaşındaki orman işçisinin 15 yaşındaki kızlarını kaçırdığını iddia eden ailenin feryadı yürek burktu

40 yaşındaki orman işçisinin 15 yaşındaki kızlarını kaçırdığını iddia eden ailenin feryadı yürek burktu

 İşten çıkarılan iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı

İşten çıkarılan iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Mehmet Ali Erbil Müge Anlı
Spor Mesut Özil Balotelli Şenol Güneş Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Donald Trump Mustafa Varank Kerem Aktürkoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Jandarma ekiplerinden kaçak içki operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 12:33:21. #1.17#