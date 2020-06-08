Jandarma ekiplerinden kaçak içki operasyonu Jandarma ekiplerinden kaçak içki operasyonu Bursa'da Jandarma ekipleri kaçak içki satışı yapan şahsa operasyon gerçekleştirdi.

Jandarma ekiplerinden kaçak içki operasyonu

BURSA - Bursa'da Jandarma ekipleri kaçak içki satışı yapan şahsa operasyon gerçekleştirdi.

Edilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmangazi İlçesi'nde bir evde kaçak içki olduğunu satma için müşteri aradığını tespit etti. Operasyon için harekete geçen jandarma ekipleri, S.G. isimli şüpheli şahsı merkez Osmangazi İlçesi İvazpaşa Mahallesi'nde satış yaparken suç üstü yakaladı. Yapılan aramada S.G isimli şüpheli şahıs ile birlikte şahsa ait araç içerisinde 106 şişe kaçak içki, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 2 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarından işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA