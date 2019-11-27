Jandarma ekiplerinden huzur uygulaması

27.11.2019 12:37 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:42

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 42 farklı noktada huzur uygulaması yapıldı.



Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı 206 jandarma personelinin katılımıyla 42 farklı noktada gerçekleştirdiği uygulamada 3 bin 119 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Jandarma ekipleri aynı zamanda bin 106 araçta da incelemeler gerçekleştirdi. Yapılan uygulama kapsamında çeşitli suçlardan aranmaları bulunan 11 kişi yakalanırken 14 araç sürücüsüne evrak eksikliğinden 6 bin 742 TL para cezası uyguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA