Jandarma ekiplerinden hırsızlara suçüstü yapıldı
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Jandarma ekiplerinden hırsızlara suçüstü yapıldı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Telekoma ait kabloları çalmak amacıyla keserken yakalanan şahıs gözaltına alındı.

05.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:31
Jandarma ekiplerinden hırsızlara suçüstü yapıldı

ekipleri tarafından Telekoma ait kabloları çalmak amacıyla keserken yakalanan şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, ilçesine bağlı Çiftlik Köyünde kablo hırsızlığı yapılacağı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçerek belirtilen bölgeye gitti. Burada Türk Telekom'a, ait olan kabloları kesen H.K., isimli şahıs suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıs gözaltına alındı. Jandarma ekipleri aynı zamanda Adıyaman merkez Kızılcapınar Köyünde Türk Telekoma ait kabloları keserek çalan ve daha sonra kabloları ateşe vererek içerisindeki bakırı çıkarmaya çalışan M.G., ile M.B., isimli 2 şahsı da yakaladı. Kablo hırsızları sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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