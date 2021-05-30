Son dakika haberi! Jandarma ekiplerinden hint keneviri operasyonu: 2 bin 991 kök hint keneviri ele geçirildi

Son dakika haberler... Jandarma ekiplerinden hint keneviri operasyonu: 2 bin 991 kök hint keneviri ele geçirildi Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ikametin bahçesine ve araziye yapılan operasyonda 2 bin 991 kök hint keneviri ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinden hint keneviri operasyonu: 2 bin 991 kök hint keneviri ele geçirildi

ADIYAMAN - Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ikametin bahçesine ve araziye yapılan operasyonda 2 bin 991 kök hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen 2 bin 991 kök keneviri ekipler tarafından tek tek söküldükten sonra imha edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yelkovan Mahallesi'nde K.T. isimli şahsın ikamet bahçesinde, bağında ve arazisinde kenevir bitkisi olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan Jandarma ekipleri, 2 bin 991 kök hint keneviri ele geçirdi. Ele geçirilen 2 bin 991 kök hint keneviri jandarma ekiplerince tek tek söküldükten sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle beraber yakılarak imha edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan K.T. isimli şahıs jandarma karakoluna götürülürken, operasyon kapsamında 2 adet de kuru sıkı tabanca da ele geçirdi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir