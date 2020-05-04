Jandarma ekiplerinden gece yarısı operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Jandarma ekiplerinden gece yarısı operasyonu

Jandarma ekiplerinden gece yarısı operasyonu
04.05.2020 10:37 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:37

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak avlanılan 10 ton canlı balık yeniden göle bırakılırken, ele geçirilen 350 metre manyat ağı ile fiber tekne yetkilere teslim edildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak avlanılan 10 ton canlı balık yeniden göle bırakılırken, ele geçirilen 350 metre manyat ağı ile fiber tekne yetkilere teslim edildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında ilan edilen av yasağı döneminde kaçak avlanan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ve Erciş Asayiş Bot Tim Komutanlığı ile Muradiye İlçesi Karahan Mahallesinde İnci kefali kaçak avlanması esnasında yapılan operasyon sonucunda 1 adet fiber kayık, 350 metre manyat tipi ağ, 10 ton canlı balık ile 200 kilogram ölü balık ele geçirildi. Ele geçirilen 10 ton canlı balık tekrar Van Gölü'ne bırakılırken, 350 metrelik manyat tipi ağ, 1 adet fiber kayık ile 200 kilogram ölü balık muhafaza altına alınarak, imha edilmek üzere Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

"İnci kefalinin bu dönemdeki en büyük düşmanı insanlar"

Konu ile açıklama yapan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, şuanda bulundukları noktanın Muradiye ilçesinden Van Gölü'ne dökülen en büyük akarsu olan Bendimahi Çayında olduklarını söyledi. Şuanda saatin 02.00 civarında olduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, "Bendimahi Çayı komple inci kefaller ile dolmuş durumda. İnci kefalinin bu dönemdeki en büyük düşmanı insanlar. Büyük manyat tipi ağlarla beraber balığı avlıyorlar ve balık üremesini gerçekleştiremiyor. Bu akşam Erciş Asayiş Bot Tim Komutanlığı, Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve aynı zamanda Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ile beraber burada büyük bir operasyon yapılarak yaklaşık 10 canlı balık canlı aklardan kurtarılarak tekrardan göle bırakıldı. Bu aslında Van Gölü'nden geçimini sağlayan 15 bin insanın ekmeğinin korunması demektir. Emeği geçen bütün ekiplere sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haber
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz Haber
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti Haber
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor Haber
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek Haber
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi Haber
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Acun Ilıcalı'dan, Cemal Can'a gizli gizli yemek veren Ardahan'a terleten şaka
Acun Ilıcalı'dan, Cemal Can'a gizli gizli yemek veren Ardahan'a terleten şaka
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,01'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,01'den işlem görüyor
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı
Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15 oldu
Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15 oldu
Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı
Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba, vurularak yakalandı
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
Ünlü iş insanı Mehmet Salih Tatlıcı'nın 3 milyar dolarlık mirası paylaşılamıyor: Kardeşini 'FETÖ üyeliği' ile suçladı
Ünlü iş insanı Mehmet Salih Tatlıcı'nın 3 milyar dolarlık mirası paylaşılamıyor: Kardeşini "FETÖ üyeliği" ile...
Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan mekanlar Mayıs ayında açılacak
Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan mekanlar Mayıs ayında açılacak
Kısıtlama kalkınca vatandaşlar Bayrampaşa meyve sebze haline akın etti
Kısıtlama kalkınca vatandaşlar Bayrampaşa meyve sebze haline akın etti
Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadına 3180 lira para cezası kesildi
Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadına 3180 lira para cezası kesildi
Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun vefat ettiği iddiaları yalanlandı
Ömer Döngeloğlu'nun eşi Zeynep Döngeloğlu'nun vefat ettiği iddiaları yalanlandı
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Dünyaca tanınan uyuşturucu kaçakçıcı Nejat Daş gözaltına alındı
Antalya Valisi'ne 'Yardım yapmıyorsunuz' diyen kişinin daha önce yardım aldığı ortaya çıktı
Antalya Valisi'ne "Yardım yapmıyorsunuz" diyen kişinin daha önce yardım aldığı ortaya çıktı
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik
Ali Sunal'dan yıllar sonra gelen acı itiraf: Keşke o uçağa binmeseydik
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı
Adana'da yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan kadınlar: Gün yapıyorduk
Adana'da yasağa rağmen kumar oynarken yakalanan kadınlar: Gün yapıyorduk
Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı
Ünlülerin sosyal mesafeli dövüş akımı videosu izlenme rekoru kırdı
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu
Kırıkkale'de din görevlisi, kurduğu ses sistemiyle komşularına evlerinde teravih namazı kıldırıyor
Kırıkkale'de din görevlisi, kurduğu ses sistemiyle komşularına evlerinde teravih namazı kıldırıyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Pınar Altuğ Gülşen Yüksel
Spor Selçuk İnan Caner Erkin Bülent Uygun Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Mayıs Samsun Ramazan
Şu an buradasınız: Jandarma ekiplerinden gece yarısı operasyonu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 11:22:03. #1.14#
title