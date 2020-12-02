Son dakika: Jandarma ekiplerinden evden çıkamayan kız çocuğuna doğum günü sürprizi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan Zeynep Erçetin'in doğum gününü kutladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçeye bağlı Göldüzü köyünde yaşayan ve kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan Zeynep Erçetin, Jandarma ihbar hattını arayarak doğum günü olduğu söyledi.

Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığınca hazırlanan pastayı alan ekipler, Zeynep Erçetin'i evinde ziyaret ederek doğum günü sürprizi yaptı.

Sürpriz karşısında duygusal anlar yaşayan Erçetin, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı