Jandarma ekiplerinden drone'lu yol uygulaması

Jandarma ekiplerinden drone'lu yol uygulaması

Jandarma ekiplerinden drone'lu yol uygulamasıMARDİN - Mardin'in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma trafik ekipleri 'Yaya önceliği' ile 'Trafik güvenliği' kapsamında radarlı denetimleri sıkılaştırırken, drone ile de uygulamaları anbean takip ediyor.

02.11.2019 12:49

Jandarma ekiplerinden drone'lu yol uygulaması

MARDİN - Mardin'in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma trafik ekipleri 'Yaya önceliği' ile 'Trafik güvenliği' kapsamında radarlı denetimleri sıkılaştırırken, drone ile de uygulamaları anbean takip ediyor.

Ülke genelinde yaşanan trafik kazalarını önlemek amacıyla uygulamalar arttırılırken Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri de yerleşim yerlerinde radar uygulamaları yapıyor. Trafik kurallarına uymayan sürücülere gerekli cezalar yazıldı. Yaya önceliği ve trafik güvenliği kapsamında yapılan uygulamalar Şenköy ve Budaklı mahallelerinde gün boyu devam etti.

Kaynak: İHA

VİDEO: Jandarma ekiplerinden drone'lu yol uygulaması
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