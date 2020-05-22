Jandarma ekiplerinden bayram öncesi uygulama Jandarma ekiplerinin uygulama yapması Sürücülerre maske hediye edilmesi Sürücülerin ateş ölçülmesi ve sağlık uyarıları yapılması ADIYAMAN - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi sürücülerin bayramda dışarı çıkmamaları ve onları maske takmaları konusunda uyardı.

Jandarma ekiplerinin uygulama yapması

Sürücülerre maske hediye edilmesi

Sürücülerin ateş ölçülmesi ve sağlık uyarıları yapılması ADIYAMAN - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi sürücülerin bayramda dışarı çıkmamaları ve onları maske takmaları konusunda uyardı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'un talimatı ile Adıyaman Şanlıurfa karayolu Akpınar köyü yakınlarındaki Jandarma Karakol Komutanlığı önünde gerçekleştirilen uygulamada jandarma ekipleri, durdurdukları araç sürücülerini maskelerini takmaları ve bayramda evden çıkmayıp sevdikleriyle telefon ile görüşmelerini istedi.

Ekipler, maskesi olmayan sürücülere maske hediye etti. Ekipler ayrıca sürücülerin ateşlerini ölçüp kimlik kontrolü de yaptı.

Sürücüler ise sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA