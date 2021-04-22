Jandarma ekiplerinden Ardahan'da izolasyondaki çocuğa doğum günü sürprizi
Ardahan'da jandarma ekipleri, ailesiyle izolasyonda olduğu için evinden çıkamayan 6 yaşındaki Devren Ekmekçi'ye doğum günü sürprizi yaptı.
Ardahan'da jandarma ekipleri, ailesiyle izolasyonda olduğu için evinden çıkamayan 6 yaşındaki Devren Ekmekçi'ye doğum günü sürprizi yaptı.
Posof İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, karantina ve izolasyonda bulunan Balgöze köyündeki tedbirlerin denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, temaslı oldukları için evlerinden çıkmaması gereken Ekmekçi ailesinin 6 yaşındaki Devren isimli çocuklarının doğum günü olduğunu öğrendi.
Jandarma ekipleri, evden çıkamayan çocuğu yaş pasta sürpriziyle sevindirdi.
Ekmekçi, jandarma ekiplerine yaş pasta için teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh