Jandarma ekiplerinden Ardahan'da izolasyondaki çocuğa doğum günü sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarma ekiplerinden Ardahan'da izolasyondaki çocuğa doğum günü sürprizi

Jandarma ekiplerinden Ardahan'da izolasyondaki çocuğa doğum günü sürprizi
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'da jandarma ekipleri, ailesiyle izolasyonda olduğu için evinden çıkamayan 6 yaşındaki Devren Ekmekçi'ye doğum günü sürprizi yaptı.

Ardahan'da jandarma ekipleri, ailesiyle izolasyonda olduğu için evinden çıkamayan 6 yaşındaki Devren Ekmekçi'ye doğum günü sürprizi yaptı.

Posof İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, karantina ve izolasyonda bulunan Balgöze köyündeki tedbirlerin denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, temaslı oldukları için evlerinden çıkmaması gereken Ekmekçi ailesinin 6 yaşındaki Devren isimli çocuklarının doğum günü olduğunu öğrendi.

Jandarma ekipleri, evden çıkamayan çocuğu yaş pasta sürpriziyle sevindirdi.

Ekmekçi, jandarma ekiplerine yaş pasta için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

FATİH'TE GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN MEZAR
FATİH'TE GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN MEZAR
Hastaneye yetişemeyen kadın, benzin istasyonunda doğurdu! O anlar kamerada
Hastaneye yetişemeyen kadın, benzin istasyonunda doğurdu! O anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Ruhsar Pekcan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Şeyma Subaşı Toprak Sergen
Spor Muslera Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Jandarma ekiplerinden Ardahan'da izolasyondaki çocuğa doğum günü sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 12:47:24. #1.16#

title