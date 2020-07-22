Jandarma ekiplerince, yolcu otobüslerine Kovid-19 denetimi yapıldı
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Jandarma ekiplerince, yolcu otobüslerine Kovid-19 denetimi yapıldı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şehirler arası ve şehir içi toplu taşıma araçlarında yapılan denetimlerde, koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza kesildi.

Jandarma ekiplerince, yolcu otobüslerine Kovid-19 denetimi yapıldı
22.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:54

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şehirler arası ve şehir içi toplu taşıma araçlarında yapılan denetimlerde, koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen genelge üzerine İstanbul'da da koronovirüs tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesindeki yol güzergahlarından Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Bağlantı Yolundaki denetim noktasında uygulama yaptı.

Jandarma asayiş, motosikletli asayiş ve trafik ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi'nin de katılımıyla şehirler arası ve şehir içi toplu taşıma ile servis araçlarına yönelik yol ve trafik kontrolü gerçekleştirildi.

Ekipler, İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen esaslar çerçevesinde araçlarda sosyal mesafe kuralına, maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını kontrol etti. Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymayan sürücü ve yolculara ceza kesildi.

Ekipler ayrıca, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle artan yolcu taşımacılığı göz önünde bulundurularak vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla alınan tedbirlere de baktı.

Otobüs şoförleri, fazla yolcu almamaları, uykusuz ve yorgun seyahat etmemeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Anadolu Yakası Maltepe Zümrütevler Köprüsü üzerinde de İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri denetimlerde bulundu.

Kaynak: AA

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