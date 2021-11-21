Jandarma Ekiplerince Düzensiz Göçmen Kaçakçılığı Faaliyeti Yürüten 4 Şüpheli Şahıs ve 63 Düzensiz Göçmen Yakalandı

BİTLİS (Habermetre) - Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı yapan şahısların takibi hakkında yürütülen faaliyet kapsamında Bitlis-Baykan karayolu Tanrıyar J. Krk. K. lığına ait yol kontrol noktasında 21. 11. 2021 günü gece saatlerinde yapılan şok yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan iki minibüste yapılan kontrolde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 63 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır. Bu göçmenlerin taşınmasına organizatörlük yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 4 şüpheli şahıs hakkında soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

???Yakalanan 63 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecektir.

Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

? ?Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 21. 11. 2021

BİTLİS VALİLİĞİ

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet