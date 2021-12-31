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JAK timleri kayak esnasında yaralanan vatandaşa böyle yardım etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

JAK timleri kayak esnasında yaralanan vatandaşa böyle yardım etti Jandarma ekipleri yılbaşı tatili öncesi Ilgaz Dağı'nda tedbirlerini artırdı Kastamonu ve Çankırı sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı'nda, yılbaşı öncesinde jandarma ekipleri tarafından tedbirler arttırıldı.

KASTAMONU (İHA) - JAK timleri kayak esnasında yaralanan vatandaşa böyle yardım etti

Jandarma ekipleri yılbaşı tatili öncesi Ilgaz Dağı'nda tedbirlerini artırdı

KASTAMONU - Kastamonu ve Çankırı sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı'nda, yılbaşı öncesinde jandarma ekipleri tarafından tedbirler arttırıldı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, yılbaşı tatilinde Çankırı ve Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki otellerde ve kayak pistlerinde yaşanabilecek yoğunluk sebebiyle teyakkuza geçti. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK), asayiş ve trafik timleri Ilgaz Dağı'nda güvenlik tedbirlerini arttırdı. Bölgede görev yapan ekipler, vatandaşların tatillerini güvenli bir şekilde geçirmesi için çalışma yapacak.

JAK timleri ve jandarma trafik ekiplerince yolda kalan, kayak esnasında yaralanan veya mahsur kalan vatandaşlara anında yardım ediliyor. Ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında da denetimlerini sürdürüyor.

JAK timleri kayak esnasında yaralanan vatandaşa böyle yardım etti

JAK timleri kayak esnasında yaralanan vatandaşa böyle yardım etti

JAK timleri kayak esnasında yaralanan vatandaşa böyle yardım etti

JAK timleri kayak esnasında yaralanan vatandaşa böyle yardım etti

JAK timleri kayak esnasında yaralanan vatandaşa böyle yardım etti

JAK timleri kayak esnasında yaralanan vatandaşa böyle yardım etti

JAK timleri kayak esnasında yaralanan vatandaşa böyle yardım etti

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