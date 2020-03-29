Jandarma ekipleri yaşlı ve hastalar için seferber oldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Jandarma ekipleri yaşlı ve hastalar için seferber oldu - Haberler
Jandarma, Muş, Güncel

Jandarma ekipleri yaşlı ve hastalar için seferber oldu

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için 7/24 fedakarlık göstererek ihtiyaçlarını karşılıyor.

29.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:13
Jandarma ekipleri yaşlı ve hastalar için seferber oldu

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için 7/24 fedakarlık göstererek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede gösterdiği başarılı terörle mücadelenin yanı sıra devletin sıcak yüzünü vatandaşlara göstererek hayır dualarını alıyor. Muş Valiliğine gelen genelge ile kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına destek veren jandarma ekipleri, virüs salgını tedbirleri kapsamında 156'yı arayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için seferber oldu. Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan yaşlıları evlerinde ziyaret eden jandarma ekipleri, ailelerin ihtiyaç listesini alarak alışverişi yapıp evlerine teslim ediyor.

Merkeze bağlı Yarpuzlu köyünde jandarmadan yardım talebinde bulunan kanser hastası Selma Harar'ın imdadına koşan jandarma ekipleri, eczaneden aldığı ilaçları yaşlı kadına teslim etti.

Jandarmanın bu uygulamasından çok memnun olduğunu ifade eden Harar, "65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların çıkması yasak bende kanser hastasıyım. Jandarmaya aradım. Jandarma geldi ilaç reçetemi verdim. Askerler hemen ilaçlarımı getirdiler teslim ettiler. Allah devletimize zeval vermesin. Jandarma ekiplerine teşekkür ediyorum. Bu yasağa uyuyorum. Herkes evinde kalsın, evden dışarı çıkmasın" dedi.

"Jandarma teşkilatı olarak tüm vatandaşlarımızın yanındayız"

156 Jandarma İhbar hattını arayarak kendisinin kronik rahatsızlığı olduğunu dile getiren Selma Harar'ın ilaçlarını alarak teslim ettiklerini ifade eden Jandarma Astsubay Çavuş Hafize Doğan da, "Muş İl Jandarma Komutanlığı olarak tüm jandarma teşkilatı adına 65 yaş üstü vatandaşların ve tüm halkımızın evde kalması gerektiğini, bizlerin 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin onların yanında olduğumuzu, gerekli tüm ihtiyaçlarını karşılamak için onlarla birlikte hareket edeceğimizi dile getirmek istiyorum. Bugün burada Selma teyzemize de teşekkür ediyorum. Devletimizin çağrısına uyarak, dışarı çıkmayarak jandarmadan yardım istemesi, kendi sağlığı açısından ve tüm toplum açısından, tüm vatandaşlarımızın evde kalması gerekmektedir. Jandarma teşkilatı olarak tüm vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu ayriyeten buradan belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Bedir ise "Jandarma 156 ihbar hattını arayan Selma Hanım hasta olduğundan dolayı bizden yardım talebinde bulundu. Bizde kendisinin ilaçlarını en kısa sürede getirdik. Bundan sonra elimizden geldiğince 7 gün 24 saat esasına göre bütün vatandaşların ihtiyacını karşılamak için görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı.

Sorununu jandarmaya Kürtçe anlatan vatandaşın ihtiyaçları karşılandı

Aynı köyde yaşayan 72 yaşındaki Felek Örün de, jandarmadan yardım isteyerek maaşının çekilmesini ve meyve alınmasını talep etti. Ekipten Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Bedir, Türkçe konuşmayı bilmeyen Felek Örün ile Kürtçe konuşarak taleplerini not aldı. Yaşlı kadının bankamatik kartını teslim alan ekip, maaşı çekip istediği alışverişini yaparak kendisine teslim etti.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Bedir, "Teyzem maaşının çekilmesini istedi. Bizde maaşını çekip getirip teslim ettik. Teyze, kimsenin evden çıkmaması gerektiğini de söyledi. İhtiyaçlarının jandarma tarafından karşılandığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Teyzem Türkçe konuşamadığı için bende Kürtçe bildiğim için bu şekilde teyzenin yardımına komutanlarım beni görevlendirdi" şeklinde konuştu.

Yaşlı kadın Örün de ekiplere Kürtçe dua ederek memnuniyetini dile getirdi.

Ekiplere, Muş Merkez Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Temiz, Merkez Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Hakan Aydın da eşlik etti. - MUŞ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul Valiliği'nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın Haberler
İstanbul Valiliği'nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Yargıtay'dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek Haberler
Yargıtay'dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek
Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı Haberler
Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor Haberler
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor
Bakan Selçuk: İnterneti olmayan öğrenciler için evlere takvim gönderdik Haberler
Bakan Selçuk: İnterneti olmayan öğrenciler için evlere takvim gönderdik
Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne yapılacak?
Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne...
Son dakika: Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bin 225'e yükseldi
Son dakika: Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bin 225'e yükseldi
İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek
İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek
ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi
ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek
İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı
İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık
Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık
Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi
Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında
Fahrettin Koca bu fotoğrafı paylaştı ve halka teşekkür etti: Çok iyi başladık, devam edelim
Fahrettin Koca bu fotoğrafı paylaştı ve halka teşekkür etti: Çok iyi başladık, devam edelim
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar
İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar
Gaziantep Valiliği 'Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı' iddialarını yalanladı
Gaziantep Valiliği "Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı" iddialarını yalanladı
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti
Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü
İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü
Bartın Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi virüse karşı tanı kiti için yerli enzim üretti
Bartın Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi virüse karşı tanı kiti için yerli enzim üretti
Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı
Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Zekeriya Birkan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yalın Seda Sayan Acun Ilıcalı Prens Charles
Spor Falcao Bülent Uygun Sergen Yalçın Nihat Özdemir Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart Nisan Otobüs Futbolcu
Şu an buradasınız: Jandarma ekipleri yaşlı ve hastalar için seferber oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 12:36:44. #1.14#
title