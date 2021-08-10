Jandarma ekipleri yangın bölgesinde bağlı olduğu için yavrularını besleyemeyen köpeği kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarma ekipleri yangın bölgesinde bağlı olduğu için yavrularını besleyemeyen köpeği kurtardı

Jandarma ekipleri yangın bölgesinde bağlı olduğu için yavrularını besleyemeyen köpeği kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla Yatağan'da jandarma ekipleri, yangın bölgesinde tasmasından demire bağlandığı için kendisini de yavrularını da besleyemeyen anne köpeği ve yavrularını kurtararak koruma altına aldı.

Muğla Yatağan'da jandarma ekipleri, yangın bölgesinde tasmasından demire bağlandığı için kendisini de yavrularını da besleyemeyen anne köpeği ve yavrularını kurtararak koruma altına aldı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, anne köpeğin ve yavrularının enkaz altından çıkarılarak beslendiği görüntülere yer verildi. Paylaşımda, "Muğla Yatağan'da, yangın bölgesinde bulunan ve bağlı olduğu için kendisini ve yavrularını besleyemeyen bir köpek, personelimiz tarafından yavrularıyla birlikte koruma altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hadımköy'de 3 kız çocuğun kaybolmasının ardından Milas'ta da 2 kız çocuğu kayboldu
Hadımköy'de 3 kız çocuğun kaybolmasının ardından Milas'ta da 2 kız çocuğu kayboldu
Yunanistan'ın Zakintos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü
Yunanistan'ın Zakintos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü
Köyceğiz yangını Denizli sınırına dayandı
Köyceğiz yangını Denizli sınırına dayandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Gülben Ergen
Spor Mesut Özil Caner Erkin Lionel Messi Rıza Kayaalp Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Jandarma ekipleri yangın bölgesinde bağlı olduğu için yavrularını besleyemeyen köpeği kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 11:34:57. #1.14#

title