Jandarma ekipleri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Kızılırmak ilçesinde 3 ayrı bölgeye karlı günlerde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları ve kuşlar için yem bıraktı. Ayrıca devriye çalışması sırasında sokakta rastlanılan sahipsiz yavru köpeklere de ekipler tarafından mama veriliyor.

Hem yaban hayvanları hem de sokak hayvanları için kış aylarındaki yem yiyecek sıkıntılarını gidermek amacıyla gerçekleştirilen yemleme çalışmalarının Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı tarafından Çankırı genelinde hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - ÇANKIRI