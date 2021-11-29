Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri yapılan operasyonlarda 179 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 25 gram kenevir tohumu, 6 adet uyuşturucu içiminde kullanılan 6 adet payp ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Düzce Merkez, Bayraktar, Beyköy ve D-100 karayolu üzerinde Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları denetimlerde uyuşturucu bulundurma ve kullanmaya göz açtırmıyor. Ekipler 4 ayrı operasyonda bir çok uyuşturucu ele geçirdi.

Merkez ilçe Bayraktar Jandarma Komutanlığınca Bahçeşehir Çamlıevler Mahallesinde H.Y.'nin evinde ve eklentilerinde Narkotik Köpeği ile yapılan aramada yaklaşık 1 gram metanfetamin ve içiminde kullanılan 2 adet payp, yaklaşık 1 gram esrar maddesi ve içiminde kullanılan 1 adet pet şişe ele geçirildi.

Düzce Merkez Konuralp Jandarma Komutanlığı ekipleri Akyazı Köyünde akşam saatlerinde icra ettikleri devriye sırasında O.Ö. isimli şahsın yapılan üst aramasında 3 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Kavanozdan uyuşturucu çıktı

Merkez İlçe Beyköy Jandarma komutanlığı sorumluluk alanı Ballıca köyünde ikamet eden A. Ç.'nin evinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi alınması üzerine arama kararı ile yapılan aramada, cam kavanoz içerisinde 167 gram, kağıda sarılı 11 gram kubar esrar, poşet içerisinde 25 gr kenevir tohumu ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı payp ele geçirildi.

Merkez İlçe Fevziçakmak Mahallesi D 100 karayolu kenarında şüphe üzerine durdurulan araç içinde ve şahısların üzerlerinde yapılan aramada T. Y. isimli şahsın üzerinde 1 gram metamfetamin ile 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı payp, Ö.K. isimli şahsın üzerinde 1 adet kuru sıkıdan çevirme 7,65 mm çapında tabanca, 1 adet fişek ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı payp ele geçirildi. Yakalanan şahıslarla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı. - DÜZCE