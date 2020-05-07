Jandarma ekipleri uyuşturucudan 1 kişiyi gözaltına aldı
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Jandarma ekipleri uyuşturucudan 1 kişiyi gözaltına aldı

Jandarma ekipleri uyuşturucudan 1 kişiyi gözaltına aldı
07.05.2020 10:38 | Son Güncelleme: 07.05.2020 10:38

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında 21 gram toz esrar ele geçirdi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında 21 gram toz esrar ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Ürgüp'te yabancı uyruklu bir kişinin üzerinde yapılan aramada 21 gram toz esrar ele geçirildi. Şüpheli kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmasının ardından işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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