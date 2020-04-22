Jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yapan 3 kişiyi yakaladı
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Ankara, Mamak, 3. Sayfa

Jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yapan 3 kişiyi yakaladı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde satıcılığı yaptığı tespit edilen 3 kişiyi yakaladı.

22.04.2020 09:51 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:51
Jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yapan 3 kişiyi yakaladı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde satıcılığı yaptığı tespit edilen 3 kişiyi yakaladı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve kaçakçılık suçu faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Mamak ilçesi Zirvekent Mahallesi'nde ikamet eden E.E. ve İ.A. isimli kişilerin üzerinde 2 gram uyuşturucu esrar madde buldu. Yapılan detaylı araştırma neticesinde, uyuşturucu maddeyi Mamak Zirvekent Mahallesi'nden Y.N. isimli kişiden satın aldıkları belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile Y.N. adlı zanlının ikamet ettiği adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda sonucunda yapılan aramada, 20 gram esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 25 adet av tüfeği fişeği ile uyuşturucu madde satışından elde ettikleri 420 TL ele geçirildi. E.E., İ.A. ve Y.N. isimli şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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