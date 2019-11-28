Jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
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Jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Mardin'in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir araçta yapılan aramada 44 adet sentetik uyuşturucu hap ve 12 gram esrar maddesi ele geçirildi.

28.11.2019 11:01 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:06
Jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

'in İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir araçta yapılan aramada 44 adet sentetik uyuşturucu hap ve 12 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı suç araştırma timi tarafından Acırlı Mahallesi girişinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, 44 adet sentetik uyuşturucu hap ve 12 gram esrar maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan T.A. gözaltına alınarak karakola götürüldü. - MARDİN

Kaynak: İHA
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