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Jandarma ekipleri uyuşturucu ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarma ekipleri uyuşturucu ele geçirdi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti yapan şahsın evinde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti yapan şahsın evinde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Jandarma ekiplerinin istihbari çalışma neticesinde E.B. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı, uyuşturucu madde kullanıldığı ve kullanılmak için yer sağladığı bilgisi aldı.

Şahsa ait evde yapılan arama sonucunda, bin 426 gram sentetik cannabionid maddesi enjekte edilmiş tütün, 1 gram metanfetamin, 83,45 gram sıvı sentetik cannabionid maddesi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 15 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlemler sürdürülüyor. - ADIYAMAN

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