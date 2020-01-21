Jandarma ekipleri taşların arasına gizlenmiş silah ele geçirdi
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Jandarma ekipleri taşların arasına gizlenmiş silah ele geçirdi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda depo içerisinde, taşların arasına gizlenmiş 1 adet piyade tüfeği ele geçirdi.

21.01.2020 22:48 | Son Güncelleme: 21.01.2020 22:53
Jandarma ekipleri taşların arasına gizlenmiş silah ele geçirdi

İl Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda depo içerisinde, taşların arasına gizlenmiş 1 adet piyade tüfeği ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Dargeçit ilçesi, sözde Kerboran kırsal alanında, Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucuları tarafından icra edilen operasyon neticesinde PKK/KCK terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen depo içerisinde, taşların arasına gizlenmiş ve poşete sarılı vaziyette 1 adet Kalaşnikof (AK-47) marka piyade tüfeği, 1 adet şarjör, 30 adet fişek ele geçirildi. - MARDİN

Kaynak: İHA
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