Jandarma ekipleri tarafından bitkin halde bulunan peçeli baykuş koruma altına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Jandarma ekipleri tarafından bitkin halde bulunan peçeli baykuş koruma altına alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, jandarma ekiplerinin devriye görevi sırasında bitkin halde bulduğu peçeli baykuş koruma altına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından bitkin halde bulunan peçeli baykuş koruma altına alındı
02.07.2020 22:13 | Son Güncelleme: 02.07.2020 22:32

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, jandarma ekiplerinin devriye görevi sırasında bitkin halde bulduğu peçeli baykuş koruma altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye faaliyetleri sırasında Sinirli Mahallesi mevkisinde, yol kenarında bitkin halde nesli tükenme tehlikesinde olan bir peçeli baykuş buldu.

Ekipler tarafından muhafaza altına alınan baykuş, Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeline teslim edildi.

Görevliler tarafından gözetim altına alınan peçeli baykuşun, yapılacak kontrollerden sonra doğaya bırakılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti Haber
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi Haber
Uygur Türklerine yaptırılan 13 tonluk üründe insan saçı tespit edildi
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı Haber
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu Haber
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor Haber
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı Haber
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi
Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi
Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü
Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü
20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı
20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı
Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz
Gaziantep Valisi, vatandaşları salgın konusunda uyardı: En çok vakanın görüldüğü 3. kentiz
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi?
Manchester City'li futbolcular şampiyon olan Liverpool'u alkışladı
Manchester City'li futbolcular şampiyon olan Liverpool'u alkışladı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü
Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi
Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi
Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu
ABD'de polisin siyahi bir kadına yumruk atması tepkilere neden oldu
ABD'de polisin siyahi bir kadına yumruk atması tepkilere neden oldu
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu
Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Hulusi Akar Halife Hafter Berat Albayrak Süleyman Soylu
Magazin Alişan Demet Akalın Bülent Ersoy Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Bülent Uygun Mete Kalkavan İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Karar Ankara Temmuz Ozan Güven
Şu an buradasınız: Jandarma ekipleri tarafından bitkin halde bulunan peçeli baykuş koruma altına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 22:32:04. #1.14#
title