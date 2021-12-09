Jandarma ekipleri, sürücüleri denetlemek için minibüste yolcu gibi davrandı - Haberler
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Jandarma ekipleri, sürücüleri denetlemek için minibüste yolcu gibi davrandı

Jandarma ekipleri, sürücüleri denetlemek için minibüste yolcu gibi davrandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da, sürücüleri denetlemek için minibüslere yolcu gibi binen jandarma ekipleri, kurallara uymadıklarını tespit ettiği sürücülere para cezası uyguladı.

BOLU (İHA) - Bolu'da, sürücüleri denetlemek için minibüslere yolcu gibi binen jandarma ekipleri, kurallara uymadıklarını tespit ettiği sürücülere para cezası uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, sorumluluk alanlarında trafik düzeni ve güvenliğin sağlanması için denetim yaptı. Denetimler kapsamında, jandarma kadın personeli yolcu taşımacılığı yapan minibüslere sivil kıyafetle yolcu olarak binerek sürücülerin trafik kurallarına, yolcuların ise emniyet kemerlerinin takılı olup olmadığını kontrol etti.

Yapılan denetimlerde emniyet kemeri takmayan ve seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere para cezası uygulandı.

Yolcu gibi seyahat ettiği bir minibüsü durduran jandarma personeli, kendisini yolculara tanıttıktan sonra yolculara uyarılarda bulunarak, "Seyahatlerimizde şoförün trafik kural ihlalinde 155,156 ve 112 ihbar hatlarını aramanızı rica ediyorum. Emniyet kemerimizi takmayı unutmayalım" dedi. - BOLU

Jandarma ekipleri, sürücüleri denetlemek için minibüste yolcu gibi davrandı

Jandarma ekipleri, sürücüleri denetlemek için minibüste yolcu gibi davrandı

Jandarma ekipleri, sürücüleri denetlemek için minibüste yolcu gibi davrandı

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