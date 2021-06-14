Jandarma ekipleri sürücülere çikolata ikram edip karanfil verdi
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Jandarma ekipleri sürücülere çikolata ikram edip karanfil verdi

Jandarma ekipleri sürücülere çikolata ikram edip karanfil verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yozgat'ta kadın astsubaylar, jandarma teşkilatının 182. kuruluş yıldönümü dolayısıyla sürücülere çikolata ikram edip, karanfil dağıttı.

Yozgat'ta kadın astsubaylar, jandarma teşkilatının 182. kuruluş yıldönümü dolayısıyla sürücülere çikolata ikram edip, karanfil dağıttı.

Muslubelen mevkii uygulama noktasında araçları durduran jandarma ekipleri, sürücülerin kimliklerini kontrol edip emniyet kemeri uygulaması yaptı. Kadın astsubaylar da jandarma teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla araç sürücülerine ve yolculara çikolata ikram edip karanfil verdi.

Sürücüler de jandarma ekiplerine teşekkür ederek jandarma teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Uygulamadan memnun kaldığını söyleyen sürücü Osman Ararat, "Çok güzel bir etkinlik olmuş, teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Jandarma teşkilatımız ülkemizin her tarafında fedakarca görev yapıyor onların hepsine başarılar diliyorum" dedi.

Jandarma ekipleri sürücülere ayrıca emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. - YOZGAT

Jandarma ekipleri sürücülere çikolata ikram edip karanfil verdi
Jandarma ekipleri sürücülere çikolata ikram edip karanfil verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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