Jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor
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Jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranarak yakalanan 11 kişinden 2'si mahkemece tutuklandı.

23.02.2020 17:43 | Son Güncelleme: 23.02.2020 17:43
Jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor

ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranarak yakalanan 11 kişinden 2'si mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından jandarma bölgesinde yapılan denetimler sonucunda 12 gram sentetik cannabinoid maddesi, 3 gram metamfatamin, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 45 adet fişek, 8 adet şarjör, 2 adet yivsiz av tüfeği ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 11 kişiden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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