Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı
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Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı

19.01.2021 12:46 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:53
Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı

BURSA'da jandarma ekipleri havaların soğumasıyla yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.

BURSA'da jandarma ekipleri havaların soğumasıyla yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ile Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi'ne bağlı ekipler, havaların soğumasıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçti. Ekipler, hayvanların aç kalmaması için çok sayıda bölgeye yem ve mama bıraktı.Harmancık İlçe Jandarma Komutanlığı ile Harmancık Kaymakamlığı da ortak çalışmayla aç kalan kuşlar için tedbir aldı. Jandarma ekipleri, kaymakamlık tarafından alınan yemleri kuşların ulaşabileceği yerlere bırakıp, hayvanların beslenmesine yarımcı oldu.


Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı
Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı
Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı
Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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