Jandarma ekipleri sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama bıraktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarma ekipleri sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama bıraktı

Anadolu Ajansı / Mustafa Özer - Haberler | Güncel
Jandarma ekipleri sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama bıraktı

Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri "4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü" dolayısıyla sokak hayvanları için yaşam alanlarına yem bıraktı.

Emekli amirallerin yayınladığı bildiriye Jandarma, Emniyet ve İçişleri Bakanlığı'ndan ortak tepki: Biz buradayız
Emekli amirallerin yayınladığı bildiriye Jandarma, Emniyet ve İçişleri Bakanlığı'ndan ortak tepki: Biz buradayız

Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri "4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü" dolayısıyla sokak hayvanları için yaşam alanlarına yem bıraktı.

Jandarma ekipleri etkinlik kapsamında Yeşilköy Atatürk Parkı'ndaki sokak hayvanlarına yem desteğinde bulundu.

Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği (YAKORDER) gönüllüsü Duygu Karaer, sokak hayvanlarına mama, et ve süt ürünleri bırakarak, beslenmelerine katkı sağladıklarını söyledi.

Karaer, "Ülke genelinde jandarma ekiplerinin sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmaları biz hayvan severleri mutlu ediyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Şeyma Subaşı Demet Akalın Armağan Çağlayan
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Şenol Güneş Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Jandarma ekipleri sokak hayvanları için yaşam alanlarına mama bıraktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 21:20:45. #1.16#
title