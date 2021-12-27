Son dakika: Jandarma ekipleri soğuk kış gününde sokak hayvanlarını besledi - Haberler
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Son dakika: Jandarma ekipleri soğuk kış gününde sokak hayvanlarını besledi

İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Jandarma ekipleri soğuk kış gününde sokak hayvanlarını beslediKASTAMONU Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar yağışıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

KASTAMONU (İHA) - Jandarma ekipleri soğuk kış gününde sokak hayvanlarını besledi

KASTAMONU Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar yağışıyla yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

İl merkezi ile 19 ilçede sokak ve yaban hayvanlarını beslemek için 25 jandarma ekibi kuruldu. Hasta ve yaralı olan hayvanlar Kastamonu il merkezindeki Kastamonu Belediyesine ait hayvan barınağına götürülerek veterinerlere muayene ve tedavileri yaptırıldı. Hayvanları elleriyle besleyen jandarma ekipleri, yaban hayvanları için kırsal alanlara kuru ot, saman, ekmek ve yiyecek bıraktı. Besleme faaliyetlerinin hayvansever kişi ve kuruluşlarla düzenli olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.

Jandarma personelini gören vatandaşlar ve hayvanseverler ise, besleme çalışmalarına katılan jandarma personeline teşekkür etti. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşanan sel afetinde özellikle Bozkurt ilçesinde komşu illerden de getirilen 8 Hayvan Durum İzleme Timi ekibiyle selde mağdur olan, yaralanan ve aç kalan yüzlerce hayvana sahip çıkmışlardı. Selden kurtarılan yaralı hayvanlar ise Kastamonu'da Patiköy ve Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, sel afetinden kurtarılan ve buralarda tedavi altına alınan sokak hayvanlarını da sık sık ziyaret ederek, yiyecek ve mama bırakıyor.

Besleme faaliyetlerine jandarma personelinin aileleri de katıldı.

Son dakika: Jandarma ekipleri soğuk kış gününde sokak hayvanlarını besledi

Son dakika: Jandarma ekipleri soğuk kış gününde sokak hayvanlarını besledi

Son dakika: Jandarma ekipleri soğuk kış gününde sokak hayvanlarını besledi

Son dakika: Jandarma ekipleri soğuk kış gününde sokak hayvanlarını besledi

Son dakika: Jandarma ekipleri soğuk kış gününde sokak hayvanlarını besledi

Son dakika: Jandarma ekipleri soğuk kış gününde sokak hayvanlarını besledi

Son dakika: Jandarma ekipleri soğuk kış gününde sokak hayvanlarını besledi

Son dakika: Jandarma ekipleri soğuk kış gününde sokak hayvanlarını besledi

Son dakika: Jandarma ekipleri soğuk kış gününde sokak hayvanlarını besledi

Son dakika: Jandarma ekipleri soğuk kış gününde sokak hayvanlarını besledi

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İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Son Dakika Haberleri

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